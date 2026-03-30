الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعديا على سيدة بالضرب.. سائق توكتوك وصديقه يواجهان هذه العقوبة

معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" ومرافقه بالتعدي على إحدى السيدات بالسب والضرب حال إستقلالها برفقتهما بالبحيرة ومحاولتهما الإستيلاء على هاتفها المحمول.

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 22/ الجارى حدثت مشادة كلامية بينها وقائد مركبة "توك توك" ومرافقه حال إستقلالها برفقتهما لسيره برعونة وطلبها منه تهدئة السرعة وإعتراضه على ذلك فقاما بالتعدي عليها بالسب والضرب ومحاولة الإستيلاء على هاتفها المحمول حال قيامها بتصويرهما.

وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوكتوك" وقائدها ومرافقه وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وتم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

