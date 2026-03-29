نتنياهو يأمر بتوسيع "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع ماوصفه "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان وتغيير الوضع الأمني في شمال إسرائيل بشكل جذري.

لفت نتنياهو- في تصريح أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، الأحد، إلى أن "إسرائيل انتقلت من وضعية الدفاع إلى وضعية المبادرة والهجوم في عمق الأراضي اللبنانية".

وأضاف: أصدرت تعليمات للجيش بتوسيع المنطقة العازلة القائمة حاليًا في لبنان بدعوي التصدي لما وصفه"التهديد الذي يشكله حزب الله ودفع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات بعيدًا عن الحدود الإسرائيلية".. مشيرا إلى أن حزب الله لا يزال لديه طاقة متبقة لإطلاق الصواريخ.

ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أن الجيش سيبقى في عمق الأراضي اللبنانية لعدة أشهر وربما لسنوات؛ حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة الجيش على الحفاظ على وجود طويل الأمد، لاسيما في ظل التحديات المتعلقة بالقوى البشرية.. مشيرة إلى تحذير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مؤخرًا من أن الجيش قد يواجه ضغوطًا كبيرة ما لم تُجرَ تغييرات على سياسات التجنيد والاحتياط، بما في ذلك تمديد الخدمة الإلزامية وتوسيع نطاق التجنيد.