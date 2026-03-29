ناجلسمان: تعديلات في تشكيل ألمانيا أمام غانا

قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إنه سيجري عددًا من التغييرات في التشكيل للمباراة الودية غدًا الاثنين ضد غانا، حيث يحتاج بعض اللاعبين إلى الراحة بعد فوزهم المرهق على سويسرا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

,عاد الألمان مرتين من تأخرهم بهدف قبل أن يهزموا السويسريين 4-3 في مباراة ودية مثيرة يوم الجمعة.

وقال ناجلسمان إن حارس مرمى شتوتجارت ألكسندر نوبل، سيبدأ المباراة، كما سيضمن زميله في الفريق والمهاجم دينيز أونداف الحصول على وقت لعب.

وأضاف ناجلسمان في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "مباراة الغد مختلفة بعض الشيء لأننا مضطرون إلى إجراء تغييرات أكثر قليلًا لإشراك بعض اللاعبين الذين ربما يكونون قد عادوا من الإصابة، ونريد أن يكون اللاعبون لائقين وبصحة جيدة عندما يحين وقت الحسم في الموسم".

وأكد أن اللاعبين ما زالوا يخوضون مواسم حافلة مع أنديتهم، حيث يشارك العديد منهم في مسابقات متعددة قبل انطلاق كأس العالم في يونيو.

وأكمل: "لا أستطيع أن أعد بأن كل لاعب سيكون سعيدًا في النهاية، وستكون هناك مناقشات، هذا أمر واضح".

وعن تشكيلته لكأس العالم قال: "كل لاعب يعرف تمامًا مكانه، ويعرف ما إذا كان مكانه مضمونًا أم لا، وقبل شهرين من انطلاق كأس العالم، أعتقد أنه من المهم لكل لاعب أن يعرف مكانته".

ألمانيا، التي لم تصل إلى النهائي في أي بطولة دولية كبرى منذ فوزها بكأس العالم الرابعة في عام 2014 في البرازيل، وقعت في المجموعة الخامسة مع الإكوادور وكوراساو وكوت ديفوار في البطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

يخوض المنتخب الألماني مباراته الافتتاحية في كأس العالم في هيوستن، تكساس، يوم 14 يونيو، ضد كوراساو، ثم يسافر إلى تورنتو يوم 20 يونيو، لمواجهة كوت ديفوار، قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد الإكوادور في نيويورك يوم 25 يونيو.