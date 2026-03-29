قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ناجلسمان: تعديلات في تشكيل ألمانيا أمام غانا

مجدي سلامة

قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إنه سيجري عددًا من التغييرات في التشكيل للمباراة الودية غدًا الاثنين ضد غانا، حيث يحتاج بعض اللاعبين إلى الراحة بعد فوزهم المرهق على سويسرا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

,عاد الألمان مرتين من تأخرهم بهدف قبل أن يهزموا السويسريين 4-3 في مباراة ودية مثيرة يوم الجمعة.

وقال ناجلسمان إن حارس مرمى شتوتجارت ألكسندر نوبل، سيبدأ المباراة، كما سيضمن زميله في الفريق والمهاجم دينيز أونداف الحصول على وقت لعب.

وأضاف ناجلسمان في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي اليوم الأحد: "مباراة الغد مختلفة بعض الشيء لأننا مضطرون إلى إجراء تغييرات أكثر قليلًا لإشراك بعض اللاعبين الذين ربما يكونون قد عادوا من الإصابة، ونريد أن يكون اللاعبون لائقين وبصحة جيدة عندما يحين وقت الحسم في الموسم".

وأكد أن اللاعبين ما زالوا يخوضون مواسم حافلة مع أنديتهم، حيث يشارك العديد منهم في مسابقات متعددة قبل انطلاق كأس العالم في يونيو.

وأكمل: "لا أستطيع أن أعد بأن كل لاعب سيكون سعيدًا في النهاية، وستكون هناك مناقشات، هذا أمر واضح".

وعن تشكيلته لكأس العالم قال: "كل لاعب يعرف تمامًا مكانه، ويعرف ما إذا كان مكانه مضمونًا أم لا، وقبل شهرين من انطلاق كأس العالم، أعتقد أنه من المهم لكل لاعب أن يعرف مكانته".

ألمانيا، التي لم تصل إلى النهائي في أي بطولة دولية كبرى منذ فوزها بكأس العالم الرابعة في عام 2014 في البرازيل، وقعت في المجموعة الخامسة مع الإكوادور وكوراساو وكوت ديفوار في البطولة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

يخوض المنتخب الألماني مباراته الافتتاحية في كأس العالم في هيوستن، تكساس، يوم 14 يونيو، ضد كوراساو، ثم يسافر إلى تورنتو يوم 20 يونيو، لمواجهة كوت ديفوار، قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد الإكوادور في نيويورك يوم 25 يونيو.

ألمانيا ناجلسمان غانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مغادرة 11 طفلا فلسطينيا إلى قطاع غزة عقب إتمام علاجهم

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عمر كمال ومحمود الليثي

عبد الحليم حافظ

لقاء وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

منال الشرقاوي

د. آية الهنداوي

منى أحمد

كريمة أبو العينين

المزيد