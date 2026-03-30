عمرو سعد: إفراج تحدي كلاسيكي وتجاوز نجاح ملوك الجدعنة بنسب مشاهدة مرتفعة

أكد الفنان عمرو سعد أن مسلسل "ملوك الجدعنة" حقق أعلى نسب مشاهدة أثناء عرضه، لكنه كان لديه هدف شخصي بأن يتجاوز مسلسل "إفراج" هذا النجاح.

وقال عمرو سعد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن التحدي بالنسبة له كان تقديم "إفراج" بطريقة كلاسيكية خالية من الكلمات الشعبية، مع الحفاظ على جودة العمل وتحقيق النجاح المطلوب.

وتابع الفنان عمرو سعد أن ه شعر بالسعادة عندما اطلع على الأرقام الموثقة التي أظهرت أن "إفراج" نجح في تقديم نوع من الدراما البسيطة التي حلم بتقديمها منذ فترة طويلة، وحقق نسب مشاهدة كبيرة.