عمرو سعد: أركز على السينما بعد مسلسل إفراج والشخصية الجديدة غيرت ملامحي

أكد الفنان عمرو سعد أنه سيتجه خلال الفترة المقبلة للتركيز على الأعمال السينمائية، موضحًا أنه سيوقف العمل في الدراما لفترة بسبب وجود تعاقدات سينمائية حالية.

وأشار سعد إلى أن الشخصية التي قدمها في مسلسل "إفراج" كانت مختلفة، لدرجة أنه شعر أحيانًا بأن الشخصية تغيّر ملامحه.

وأضاف أن اختيار شخصية "شداد" للممثل حاتم صلاح كان موفقًا، مشيرًا إلى أنه ممثل كبير يمتلك مساحات فنية واسعة، وأدى دوره بشكل مشرف ونال إعجاب الجميع.

وأكد أن مسلسل "إفراج" كان بحاجة إلى تغييرات كاملة، بما في ذلك طريقة اختيار الممثلين، لتحقيق الشكل النهائي المطلوب للعمل.

