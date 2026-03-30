كفاية عليك 39 بطولة.. حسام عاشور يكشف سر خلافه مع فايلر

أكد حسام عاشور نجم الأهلي السابق، أنه أخطأ في الفيديو الشهير الذي نشره ضد مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال عاشور في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الفيديو اللي عملته ضد الأهلي مكنش صح، واللي خلاني اعمل كده كنت عاوز اعمل ماتش اعتزالي.. والتوقيت اللي عملت فيه الفيديو كان غلط جدا.

وأضاف: كنت عاوز اللعب سنه كمان.. كنت عاوز ابقي اكتر لاعب في العالم اخد بطولة دانيل الفيش كان ٤١ وانا ٣٩ كنت قريب جدا.

وتابع: كنت قادر على الاستمرار في الملاعب وحزنت لعدم استمرار ي مع الاهلي بسبب عدد البطولات.



وواصل: فايلر قالي لما عرف اني ٣٦ بطولة قالي مش كفاية كده! استغربت تصريحه . وفايلر مقعدتش كتير فمكنش فيه عداوات ، وصعب عودة فايلر.