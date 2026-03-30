حقوق عين شمس تشارك للمرة الأولى في مسابقة المحاكمة الصورية بالنمسا

يشارك طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس ، الممثل لجامعة عين شمس لأول مرة في أكبر مسابقة للمحاكمة الصورية فى مجال التحكيم التجارى الدولى بمدينة ڤيينا بجمهورية النمسا والتى تضم اكبر كليات الحقوق على مستوي العالم ، وذلك بالنسخة الثالثة والثلاثين من مسابقة Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition

ويشرف على الفريق الدكتور أحمد خليفة، مدرس القانون الجنائى ومدير مكتب التعاون الدولي بالكلية والدكتورة بسمة عادل السن، مدرس القانون الدولي العام ونائب مدير مكتب التعاون الدولي.

ويضم فريق كلية الحقوق المشارك في المسابقة من طلاب الشعبة الإنجليزية : يوسف محمود سمير طه، هدايه عمر مكرم محمد محمود عواد، ملك أحمد محمود موافي، نانسي تامر محمد عمرو صلاح الدين، ليلى هشام حلمي محمد علام.

ويقوم بتدريب الفريق كل من: عبد الرحمن وسام الدين السيد أحمد البرادعي، وهاجر علي إبراهيم علي علي، وأحمد عبد الجيد مسعد عبد الجليل عبد الجواد حميده، ويوسف عبد الرحمن صفوت الحسيني، وهم من خريجي الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق، وسبق لهم المشاركة في العديد من مسابقات المحاكمات الصورية الدولية، الأمر الذي يسهم في نقل خبراتهم العملية إلى الطلاب المشاركين وإعدادهم بصورة متميزة لخوض المنافسة.