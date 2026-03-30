أيمن يونس يوجه رسالة مهمة للاعبي الزمالك

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة للاعبي القلعة البيضاء قبل مواجهة المصري المُقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة على لقب بطولة الدوري.



قال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، أرفض النغمة التي يرددها البعض «الكعب العالي» أمام المصري قبل المباراة التي تجمع الفريقين الأحد المُقبل.



وشدد يونس على صعوبة مواجهة المصري في مشوار الفريق نحو تحقيق لقب الدوري.



وأكد نجم الزمالك السابق أن المنافسة على لقبي الدوري والكونفدرالية ليس هزار والجميع خلف فريق الكرة لتحقيق اللقبين في الموسم الجاري.

وأشاد أيمن يونس بقدرات النجم البرازيلي خوان بيزيرا مؤكدًا أنه أفضل جناح أيمن هجومي في مصر وأفريقيا، وقادر دائمًا على صناعة الفارق في مباريات الزمالك.