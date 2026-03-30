شارك اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا جمهوره منشورا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وذلك بعد فوز فريقه على بتروجت برباعية نظيفة.

وكتب كهربا:تظن انه سيرضيك ،فيعطيك ضعف ظنك .

وحقق فريق إنبي الفوز على فريق بتروجت بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

وسجل أهداف إنبي كل من أحمد كالوشا، ومحمد شريف حتحوت، وحامد عبدالله، وعلي محمود في الدقائق 11 و14 و36 و64 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يتأهل إنبي للدور نصف النهائي بعد الفوز بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-1.