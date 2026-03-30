اعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول لبرامج الجدارات بالمدارس الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية، بشأن اعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 للبرامج ذات المناهج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية بكافة النوعيات بمدارس التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم ، شددت خلاله على ضرورة إخطار المدارس الفنية المطبق بها البرامج ذات المناهج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل بالمديريات ، بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع البرامج الدراسية بكافة النوعيات للعام الدراسي 2025/2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ذلك يأتي في إطار الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وبناءً على زيارة المحققين الخارجيين للبرامج الدراسية للتحقق من قرارات التقييم وفعالية عمليات التحقق الداخلي وذلك لاعتماد نتيجة تقييم وحدات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي للبرامج ذات المناهج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية بكافة النوعيات ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) لطلاب المدارس الثانوية الفنية برامج المستوي الثالث - برامج المستوي الرابع ، و بعد دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بالإدارة المركزية المدارس التعليم الفني ، توصي اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرامج الخاصة بالفصل الدراسي الأول بكافة النوعيات بمدارس التعليم الفني طبقاً للائحة التقييم والتحقق البرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية والمعدلة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وزير التعليم : نبذل جهودا مكثفة من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والانضباط داخل المدارس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، قائلًا: "نبذل جهودا مكثفة من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب وتُسهم في إعداد جيل قادر على تحمل مسئولية الوطن، وسأظل داعمًا ومساندًا لكل القيادات التي تعمل بجد وإخلاص".

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عيد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم وبناء شخصية الطالب على أسس علمية وتربوية سليمة.

التعامل الفوري مع أية معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية

ووجه الوزير مديري المديريات بضرورة التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومديري المدارس لمتابعة انتظام الحضور، والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مع الاستمرار في تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس.