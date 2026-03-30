فتح باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا .. صور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، منذ قليل، عن فتح باب التصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، الاثنين 30 مارس 2026.

وتجرى العملية الانتخابية في المقار المخصصة بمختلف محافظات الجمهورية، لتشمل انتخابات النقابة العامة ونقابة قنا الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن يستمر استقبال الناخبين حتى الساعة السادسة مساء.

تأتي هذه الانتخابات تفعيلا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1969 ولائحته الداخلية، واستنادا إلى القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس النقابة العامة في نهاية عام 2025.

ويتسابق على مقاعد النقابة العامة "فئة أكثر من 15 سنة" 29 مرشحا، بينما يتنافس 13 مرشحا عن فئة "أقل من 15 سنة.

أما على مستوى المناطق الجغرافية الست، فيتوزع المرشحون بواقع: 5 مرشحين لمنطقة وسط الدلتا، و4 مرشحين لكل من منطقتي "القاهرة والجيزة" و"جنوب الوجه القبلي"، و3 مرشحين لشرق الدلتا، بينما تقتصر المنافسة على مرشحين اثنين في كل من "غرب الدلتا" و"شمال الوجه القبلي".

وأكدت اللجنة المشرفة أنها أتمت كافة الاستعدادات التنظيمية لضمان تيسير إجراءات الاقتراع على الأطباء البيطريين المشاركين في العملية الانتخابية.