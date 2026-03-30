مجدي مرشد: يجب أن تتبع الحكومة منهجًا جادًا في زيادة الإنتاج وتعظيم الموارد لتقليص الاعتماد على القروض

أكد النائب الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرفاهية لم تعد مطلبًا في ظل الظروف الحالية، مشددًا على أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى دعم واضح في مواجهة المتغيرات التي تشهدها المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بإجمالي 300 مليون دولار.

وأوضح مرشد أن بعض القروض لا بأس بها، وكل المنح مرحب بها، لافتًا إلى أن هذا القرض جاء في توقيت مهم وبشروط ميسرة، حيث تبلغ نسبة فائدته ربع في المائة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، مؤكدًا أنه قرض يستهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز الاقتصاد في هذه المرحلة.

وأضاف مرشد: «أوافق على هذا القرض، على أن تتبع الحكومة منهجًا جادًا في زيادة الإنتاج وتعظيم الموارد، بما يسهم في تقليص الاعتماد على القروض مستقبلًا، مع توجيهها نحو المجالات التي تحقق فائدة مباشرة للمواطن المصري.