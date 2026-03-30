برلمانية العدل توافق على اتفاقية مراكز التسريع بالاتحاد الدولي للاتصالات

أعلنت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية "لتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية "لتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.

ولفتت صافيناز في كلمتها إلى ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، متساءلة عن دور الجهاز القومي للاتصالات، وقالت "المواطن يشحن باقة مدتها شهر تخلص أول عشر أيام من الشهر".

وتساءلت "هل نتوقع من الجهاز تحقيق رؤية القيادة السياسية للتحول الرقمي وتعزيز التكنولوجيا"، وقالت "لاتوجد خطة تنفيذية لهذه الاتقافية"، وقالت "نعلن في حزب العدل موافقتنا على الاتفاقية لكن نطلب خطة تنفيذية".