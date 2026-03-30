إعلام النواب تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة عمل وزارة الثقافة

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة ثريا البدوي، لمناقشة خطة عمل وزارة الثقافة، وذلك بحضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة وعدد من قيادات الوزارة وممثلي القطاعات والمجالس التابعة لها.

ويناقش الاجتماع تطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وتعزيز دورها في نشر الوعي الثقافي والإبداعي، ودعم جهود الدولة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز صورة مصر على الصعيد الدولي.

كما يستعرض الاجتماع البرامج الثقافية في المحافظات وآليات تنفيذها، ومدى قدرتها على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز الثقافة كقوة ناعمة لبناء الإنسان المصري.

وأكدت الدكتورة ثريا البدوي أهمية وضع رؤية ثقافية شاملة تتواكب مع التحديات الراهنة، وتعمل على بناء وعي حقيقي لدى المواطنين، مع التركيز على دور قصور الثقافة في نشر الفكر المستنير واكتشاف ودعم المبدعين في مختلف المجالات.

ويهدف الاجتماع أيضًا إلى متابعة تنفيذ خطة وزارة الثقافة بدقة، والتأكد من الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في ترسيخ الانتماء الوطني وإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.