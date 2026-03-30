مصر تواجه إسبانيا.. اختبار حاسم قبل كأس العالم 2026

يواصل منتخب مصر تحضيراته المكثفة لكأس العالم 2026 حيث يلتقي منتخب إسبانيا مساء الثلاثاء التاسعة على ملعب نادي إسبانيول في قمة إفريقية-أوروبية يديرها طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف.



البداية القوية لإسبانيا

استهل المنتخب الإسباني تحضيراته للمونديال بفوز كاسح على منتخب صربيا (3-0) الجمعة الماضية، حيث سجل مهاجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزابال الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 16 و43، وأضاف البديل فيكتور مونيوز فيلانوفا مهاجم أوساسونا الهدف الثالث في الدقيقة 72.



خبرة دي لا فوينتي وسجل مميز

يتولى لويس دي لا فوينتي (64 سنة) تدريب منتخب إسبانيا منذ 1 يناير 2023، وقاد الفريق في 38 مباراة حقق الفوز في 31 مباراة وتعادل في 4 وخسر 3، وسجل اللاعبون تحت قيادته 117 هدفًا بمعدل يزيد عن 3 أهداف لكل مباراة، بينما استقبلت شباكه 45 هدفًا.



قائمة النجوم الإسبانية

تضم قائمة المنتخب الإسباني الحالية 26 لاعبًا تقلصت إلى 25 بعد استبعاد مارتن زوبيميندي لاعب وسط أرسنال بداعي الإصابة.

ومن أبرز الأسماء: ثنائي برشلونة بيدري وفيرمين لوبيز، لاعب وسط مانشستر سيتي رودري، ميكيل أويارزابال والنجم الشاب لامين يامال جناح برشلونة بقيمة سوقية تصل 200 مليون يورو.



وتصل القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الإسباني إلى 1.31 مليار يورو، بمتوسط أعمار 26 سنة و6 أشهر، ويضم 7 لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية منهم 6 في الدوري الإنجليزي ولاعب واحد في الدوري الألماني.



تاريخ المواجهات بين الفريقين

يعد هذا اللقاء الثاني بين المنتخبين على مستوى الكبار، بعد اللقاء السابق في 6 مارس 2006 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، حيث تفوق منتخب إسبانيا بقيادة لويس أراجونيس 2-0، بتوقيع راؤول جونزاليس وخوسيه أنتونيو رييس في الدقيقتين 14 و57.