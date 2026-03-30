صحة النواب تطالب بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج

قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة المشترك مع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم الاثنين: يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا اللقاء المهم الذي يجمع نخبة رفيعه المستوى من القيادات الصحية والأكاديمية، لمناقشة أحد أهم ملفات المنظومة الصحية في مصر، وهو تدريب الأطباء والكوادر الطبية بعد التخرج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، لمناقشة استراتيجية الدولة في وضع الضوابط والمعايير لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتعليم المستمر ومدى تأثيره على الأطقم الطبية والمريض المصري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لُطيف - رئيس المجلس الصحي المصري.



ويشارك في الاجتماع نقيب الأطباء، ونقيب التمريض، ورئيسي جامعتي القاهرة والمنصورة، والدكتور عمر شريف عمر الأمين العام للمستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب.

وأضاف "باشا"، أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر فقط على توفير البنية التحتية أو الأجهزة الحديثة، بل يعتمد في المقام الأول على العنصر البشري المؤهل القادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع في المجال الطبي، ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار الحقيقي في التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي المتقدم.

وتابع رئيس لجنة الصحة: لقد أثبتت التجارب الدولية أن جودة الرعاية الصحية ترتبط بشكل مباشر بمدى كفاءة برامج التدريب بعد التخرج، سواء من خلال برامج الزمالة، أو التعليم الطبي المستمر، أو التدريب داخل المستشفيات التعليمية والمراكز المتخصصة.

وقال الدكتور شريف باشا: من هذا المنطلق، فإننا في مجلس النواب، ومن خلال لجنة الصحة، نؤكد على عدة محاور رئيسية، على رأسها ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج، تضمن التكامل بين وزارة الصحة، المجلس الصحي المصرى والجامعات، والهيئات الطبية المختلفة و العسكرية.

وأكد على ضرورة التوسع في برامج التدريب العملي داخل المستشفيات، مع توفير بيئة تعليمية حقيقية تعتمد على الممارسة تحت إشراف علمي متميز، ودعم برامج الزمالة المصرية وتطويرها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، لضمان تخريج أطباء على أعلى مستوى من الكفاءة. ودعا رئيس لجنة الصحة إلى الاهتمام بالتدريب المستمر لجميع أفراد الفريق الطبي، وليس الأطباء فقط، لأن جودة الخدمة الصحية تعتمد على تكامل جميع التخصصات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والمحاكاة الطبية، لتوسيع نطاق التدريب وتحسين جودته.

واستكمل الدكتور شريف باشا: نحن أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في منظومة التدريب الطبي في مصر سوف يشدها التاريخ ويحسبها لكم بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعًا.

واختتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب كلمته، بالتأكيد على أن التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف، وأن لجنة الصحة بمجلس النواب ستظل داعمة و تقدم كل السند لكل الجهود التي تصب في صالح تطوير المنظومة الصحية في بلادنا، وتابع: ووفقا لما نص عليه الدستور المصري بوضوح على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.