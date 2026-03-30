برلمان

صحة النواب تطالب بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج

اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي
فريدة محمد

قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة المشترك مع لجنة التعليم والبحث العلمي اليوم الاثنين: يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا اللقاء المهم الذي يجمع نخبة رفيعه المستوى من القيادات الصحية والأكاديمية، لمناقشة أحد أهم ملفات المنظومة الصحية في مصر، وهو تدريب الأطباء والكوادر الطبية بعد التخرج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، بالاشتراك مع لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، لمناقشة استراتيجية الدولة في وضع الضوابط والمعايير لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية والتعليم المستمر ومدى تأثيره على الأطقم الطبية والمريض المصري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لُطيف - رئيس المجلس الصحي المصري.


ويشارك في الاجتماع  نقيب الأطباء، ونقيب التمريض، ورئيسي جامعتي القاهرة والمنصورة، والدكتور عمر شريف عمر الأمين العام للمستشفيات الجامعية وعمداء كليات الطب.

وأضاف "باشا"، أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر فقط على توفير البنية التحتية أو الأجهزة الحديثة، بل يعتمد في المقام الأول على العنصر البشري المؤهل القادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع في المجال الطبي، ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار الحقيقي في التعليم الطبي المستمر والتدريب العملي المتقدم.

وتابع رئيس لجنة الصحة: لقد أثبتت التجارب الدولية أن جودة الرعاية الصحية ترتبط بشكل مباشر بمدى كفاءة برامج التدريب بعد التخرج، سواء من خلال برامج الزمالة، أو التعليم الطبي المستمر، أو التدريب داخل المستشفيات التعليمية والمراكز المتخصصة.

وقال الدكتور شريف باشا: من هذا المنطلق، فإننا في مجلس النواب، ومن خلال لجنة الصحة، نؤكد على عدة محاور رئيسية، على رأسها ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج، تضمن التكامل بين وزارة الصحة، المجلس الصحي المصرى والجامعات، والهيئات الطبية المختلفة و العسكرية.

وأكد على ضرورة التوسع في برامج التدريب العملي داخل المستشفيات، مع توفير بيئة تعليمية حقيقية تعتمد على الممارسة تحت إشراف علمي متميز، ودعم برامج الزمالة المصرية وتطويرها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، لضمان تخريج أطباء على أعلى مستوى من الكفاءة.  ودعا رئيس لجنة الصحة إلى الاهتمام بالتدريب المستمر لجميع أفراد الفريق الطبي، وليس الأطباء فقط، لأن جودة الخدمة الصحية تعتمد على تكامل جميع التخصصات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مثل التعليم الإلكتروني والمحاكاة الطبية، لتوسيع نطاق التدريب وتحسين جودته.  

واستكمل الدكتور شريف باشا: نحن أمام فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في منظومة التدريب الطبي في مصر سوف يشدها التاريخ ويحسبها لكم بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعًا.

واختتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب كلمته، بالتأكيد على أن التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف، وأن لجنة الصحة بمجلس النواب ستظل داعمة و تقدم كل السند لكل الجهود التي تصب في صالح تطوير المنظومة الصحية في بلادنا، وتابع: ووفقا لما نص عليه الدستور المصري بوضوح على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

عمرو محمود ياسين

كلام ساذج.. عمرو محمود ياسين يعلق على إعادة تصوير مشاهد ياسمين عبد العزيز في وننسى اللي كان

ياسمين الخطيب وفاطمة كشري

كانت ست بسيطة ولطيفة.. ياسمين الخطيب تنعى فاطمة كشري

نضال الشافعى مع نهال طايل

نضال الشافعي: زوجتي تنبأت بوفاتها قبل رحيلها وطلبت شراء مدفن

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد