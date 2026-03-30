نقابة المعلمين: صرف معاشات أبريل للأعضاء والورثة الأربعاء

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء صرف دفعة معاشات شهر أبريل المستحقة للأعضاء والورثة، وتوافرها فى ماكينات الصرف الآلي، يوم الأربعاء 1 أبريل 2026.

وأكدت نقابة المعلمين، أن إجمالي قيمة المعاشات التي تم صرفها في هذه الدفعة بلغ 172 مليونًا و600 ألف جنيه، بما يعكس التزامها المالي اتجاه أعضائها واستمرارها في الوفاء بالاستحقاقات.

وشددت النقابة العامة، على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.