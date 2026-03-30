انقطاع تاريخي للأنترنت.. 31 يومًا من العزلة الإلكترونية في إيران

أكدت مجموعة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، يوم الاثنين أن انقطاع الانترنت في إيران دخل يومه الحادي والثلاثين، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران.

وقالت مجموعة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" في منشور لها: مرّ أكثر من 720 ساعة منذ انقطاع الإنترنت عن إيران، حيث دخل الانقطاع الرقمي يومه الحادي والثلاثين.

وأضافت "نت بلوكس" أنه مع استمرار الانقطاع لشهره الثاني، تتزايد المعلومات المضللة والدعاية التي تملأ الفراغ محليًا ودوليًا.

وتابعت "أما أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى خدمة "ستارلينك" أو وسائل الاتصال البديلة - التي غالبًا ما تكون باهظة الثمن - فهم معزولون ليس فقط عن العالم الخارجي، بل إن الانقطاع يُعيق بشدة قدرة الإيرانيين على التواصل فيما بينهم، مما يجعل التعبئة، على سبيل المثال، أكثر صعوبة".