للمرة الرابعة.. صاروخ إيراني يخترق أجواء تركيا والناتو يتدخل في اللحظة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن صاروخًا باليستيًا أُطلق من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل أن تعترضه منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المنتشرة في شرق البحر المتوسط.

ويُعدّ هذا الحادث الرابع من نوعه منذ بدء الحرب مع إيران، بعد ثلاث عمليات اعتراض سابقة نفذتها منظومات الناتو في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع أنقرة إلى الاحتجاج وتوجيه تحذير لطهران.

وأكدت الدفاع التركية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة "بحزم ودون تردد" ضد أي تهديد يستهدف الأراضي والمجال الجوي التركي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت وسائل إعلام عبرية، إن 10 صواريخ استهدفت حيفا وخليجها وسقطت على مجمع النفط ومبنيين.

وأفادت بوقوع أضرار في خزان البنزين في مصفاة البترول بحيفا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه حدث انخفاض بأسهم شركة بازان المشغلة لمصافي بترول حيفا بنسبة 2.5%.