المصري الفرنسي يستكمل أعمال الحفائر بمعابد الكرنك

أعلن المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، عن استمرار أعمال حفائر موسم 2026 بالقطاع الجنوبي الشرقي من مجمع معابد الكرنك، في إطار الجهود العلمية لدراسة وتوثيق أحد أهم المواقع الأثرية في مصر القديمة.

معابد الكرنك

قال المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، أن أعمال الحفائر تشهد نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الحالية، حيث يواصل فريق العمل الكشف عن معطيات أثرية جديدة تسهم في فهم أعمق لتخطيط ووظيفة هذا الجزء من المعبد، بما يعكس الأهمية الدينية والمعمارية لمجمع الكرنك عبر العصور المختلفة.



يذكر أن معابد الكرنك هو مجمع رائع من المعابد الجميلة التى لا نظير لها حيث يضم الكرنك معابد الإله آمون وزوجته الإلهة "موت " وابنها الإله " خنسو " .

بدأ إنشاء المعبد أيام الدولة الوسطى (حوالى سنة 2000 ق.م) . وفى عهد الدولة الحديثة التى ينتمى إليها الملك "توت عنخ آمون" والملك "رمسيس الثانى"، أقيم على أنقاض هذا المعبد، معبد فخم يليق بعظمة الإمبراطورية المصرية الضخمة.

وكان كل ملك يُضيف جديداً إلى المعبد .. وذلك تقرباً إلى الآلهة، ورغبة فى الخلود، والحصول على شهرة كبيرة عند أفراد الشعب.

