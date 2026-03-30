سقوط جواسيس الموساد.. ملاحقات دولية تكشف حرب الظل الاستخباراتية من كوريا الشمالية إلى روسيا

تشهد الساحة الدولية في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات ملاحقة شبكات التجسس، مع إعلان عدة دول عن ضبط عناصر يُشتبه بارتباطهم بجهاز الموساد الإسرائيلي، في سياق يعكس احتدام ما يُعرف بـ"حرب الظل" بين أجهزة الاستخبارات حول العالم. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات جيوسياسية متزايدة، تدفع الدول إلى تشديد قبضتها الأمنية وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة التجسس.



في كوريا الشمالية، كشفت تقارير أمنية عن تفكيك شبكتي تجسس منفصلتين خلال فترة زمنية متقاربة، حيث تم توقيف عدد من الأفراد المتورطين في نقل معلومات وصفت بالحساسة، تتعلق بالمنشآت العسكرية والتحركات الاستراتيجية.

وبحسب المعطيات، فإن العملية تمت بعد رصد دقيق لاتصالات مشبوهة وتحركات ميدانية غير اعتيادية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ عمليات مداهمة انتهت باعتقال المتورطين.

واعتبرت بيونغ يانغ هذه الحوادث اختراقًا خطيرًا يستهدف أمنها القومي.



وفي روسيا، أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف عنصر يُشتبه في تورطه بأعمال تجسس، في عملية وُصفت بأنها سريعة ودقيقة، وجاءت بعد مراقبة استمرت لفترة لرصد قنوات اتصال مشفرة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهم كان يعمل على تمرير بيانات تتعلق بالبنية التحتية، وهو ما اعتبرته موسكو جزءًا من صراع استخباراتي متصاعد مع أطراف خارجية.



ولا تقتصر هذه التطورات على هاتين الدولتين، إذ سبق أن أعلنت دول أخرى، من بينها إيران وتركيا ولبنان، عن إحباط محاولات تجسس مشابهة، تضمنت مراقبة أهداف حساسة أو تجنيد عناصر محلية للعمل ضمن شبكات سرية.

ويعكس هذا الانتشار الجغرافي الواسع لنشاطات التجسس طبيعة الصراع غير المعلن، الذي يعتمد على الأدوات الاستخباراتية بدل المواجهات العسكرية المباشرة.



ويرى مراقبون أن تزايد الكشف عن هذه القضايا لا يعني بالضرورة تصاعد النشاط الاستخباراتي فقط، بل يعكس أيضًا تطور قدرات أجهزة الأمن في تتبع العمليات السرية، خصوصًا مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا وتحليل البيانات.

وبينما تستمر هذه المواجهة الخفية، يبقى التجسس أحد أبرز أدوات الصراع بين الدول، في عالم تتداخل فيه المصالح وتتصاعد فيه المنافسة على النفوذ والمعلومات.

يُعدّ الموساد أحد أبرز أجهزة الاستخبارات في العالم، ويُعرف بنشاطه الخارجي المعقّد الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، مع تركيز خاص على جمع المعلومات وتنفيذ عمليات نوعية في البيئات عالية الخطورة.

وفي سياق الصراع مع إيران، كثّف الجهاز من عملياته السرية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، سواء عبر الاختراقات الاستخباراتية أو الهجمات السيبرانية أو حتى العمليات الميدانية الدقيقة.

وتُشير تقارير متعددة إلى أن هذه التحركات تهدف إلى إبطاء تقدم طهران في مجالات حساسة، مع الحفاظ على سياسة “الإنكار غير المباشر” التي تميّز حروب الظل.

في المقابل، تنظر إيران إلى هذه العمليات باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ما دفعها إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن والاستخبارات المضادة، والإعلان بشكل متكرر عن تفكيك شبكات تجسس واعتقال عناصر يُشتبه في ارتباطهم بالموساد.

ومع تصاعد التوتر بين الطرفين، تحوّل الصراع إلى مواجهة مفتوحة ولكن غير معلنة، تعتمد على الضربات غير التقليدية، من اغتيالات واستهدافات دقيقة إلى حرب إلكترونية متقدمة، ما يعكس طبيعة الصراع المعقّد الذي يجري بعيدًا عن ساحات القتال التقليدية.