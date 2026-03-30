قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها
روما يخطط لاستعادة محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول
الزراعة: توقعات أمطار غزيرة خلال ساعات.. ونصائح للمزارعين بوقف الري
الأرصاد تكشف حقيقة المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد
حسام حسن يعلق على مواجهة مصر وإسبانيا وتألق هيثم حسن
تريزيجيه: جاهزون لمباراة إسبانيا ومنتخب مصر كبير إفريقيا
محمد شبانة: قررنا إغلاق منزل العندليب في ذكرى رحيله لهذا السبب| خاص
الأخضر يلامس الـ55.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم يسجل ارتفاعا كبيرًا في البنوك
نفتقد صلاح.. حسام حسن يعلق علي ودية مصر وإسبانيا
مواجهة السعودية كانت قوية.. حسام حسن: سنفتقد محمد صلاح أمام إسبانيا
بعد تحذيرات الأرصاد .. كيف يمكنك السيطرة على الربو في الطقس البارد
البيت الأبيض: سحق 150 سفينة إيرانية.. وتدمير 70% من منشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سقوط جواسيس الموساد.. ملاحقات دولية تكشف حرب الظل الاستخباراتية من كوريا الشمالية إلى روسيا

القسم الخارجي

تشهد الساحة الدولية في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات ملاحقة شبكات التجسس، مع إعلان عدة دول عن ضبط عناصر يُشتبه بارتباطهم بجهاز الموساد الإسرائيلي، في سياق يعكس احتدام ما يُعرف بـ"حرب الظل" بين أجهزة الاستخبارات حول العالم. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات جيوسياسية متزايدة، تدفع الدول إلى تشديد قبضتها الأمنية وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة التجسس.


في كوريا الشمالية، كشفت تقارير أمنية عن تفكيك شبكتي تجسس منفصلتين خلال فترة زمنية متقاربة، حيث تم توقيف عدد من الأفراد المتورطين في نقل معلومات وصفت بالحساسة، تتعلق بالمنشآت العسكرية والتحركات الاستراتيجية.

 وبحسب المعطيات، فإن العملية تمت بعد رصد دقيق لاتصالات مشبوهة وتحركات ميدانية غير اعتيادية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ عمليات مداهمة انتهت باعتقال المتورطين.

 واعتبرت بيونغ يانغ هذه الحوادث اختراقًا خطيرًا يستهدف أمنها القومي.


وفي روسيا، أعلنت الأجهزة الأمنية عن توقيف عنصر يُشتبه في تورطه بأعمال تجسس، في عملية وُصفت بأنها سريعة ودقيقة، وجاءت بعد مراقبة استمرت لفترة لرصد قنوات اتصال مشفرة.

 وتشير المعلومات الأولية إلى أن المتهم كان يعمل على تمرير بيانات تتعلق بالبنية التحتية، وهو ما اعتبرته موسكو جزءًا من صراع استخباراتي متصاعد مع أطراف خارجية.


ولا تقتصر هذه التطورات على هاتين الدولتين، إذ سبق أن أعلنت دول أخرى، من بينها إيران وتركيا ولبنان، عن إحباط محاولات تجسس مشابهة، تضمنت مراقبة أهداف حساسة أو تجنيد عناصر محلية للعمل ضمن شبكات سرية.

 ويعكس هذا الانتشار الجغرافي الواسع لنشاطات التجسس طبيعة الصراع غير المعلن، الذي يعتمد على الأدوات الاستخباراتية بدل المواجهات العسكرية المباشرة.


ويرى مراقبون أن تزايد الكشف عن هذه القضايا لا يعني بالضرورة تصاعد النشاط الاستخباراتي فقط، بل يعكس أيضًا تطور قدرات أجهزة الأمن في تتبع العمليات السرية، خصوصًا مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا وتحليل البيانات. 

وبينما تستمر هذه المواجهة الخفية، يبقى التجسس أحد أبرز أدوات الصراع بين الدول، في عالم تتداخل فيه المصالح وتتصاعد فيه المنافسة على النفوذ والمعلومات.

يُعدّ الموساد أحد أبرز أجهزة الاستخبارات في العالم، ويُعرف بنشاطه الخارجي المعقّد الذي يتجاوز الحدود الجغرافية، مع تركيز خاص على جمع المعلومات وتنفيذ عمليات نوعية في البيئات عالية الخطورة. 

وفي سياق الصراع مع إيران، كثّف الجهاز من عملياته السرية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني، سواء عبر الاختراقات الاستخباراتية أو الهجمات السيبرانية أو حتى العمليات الميدانية الدقيقة.

 وتُشير تقارير متعددة إلى أن هذه التحركات تهدف إلى إبطاء تقدم طهران في مجالات حساسة، مع الحفاظ على سياسة “الإنكار غير المباشر” التي تميّز حروب الظل.

في المقابل، تنظر إيران إلى هذه العمليات باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ما دفعها إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن والاستخبارات المضادة، والإعلان بشكل متكرر عن تفكيك شبكات تجسس واعتقال عناصر يُشتبه في ارتباطهم بالموساد. 

ومع تصاعد التوتر بين الطرفين، تحوّل الصراع إلى مواجهة مفتوحة ولكن غير معلنة، تعتمد على الضربات غير التقليدية، من اغتيالات واستهدافات دقيقة إلى حرب إلكترونية متقدمة، ما يعكس طبيعة الصراع المعقّد الذي يجري بعيدًا عن ساحات القتال التقليدية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

ترشيحاتنا

أمطار

أمطار غزيرة الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد

مسيرات

رويترز عن مصادر أمنية عراقية: طائرة مسيرة تستهدف منشأة دبلوماسية أمريكية

أمريكا وايران

البيت الأبيض لـ إيران: أمامكم فرصة ذهبية من خلال المفاوضات مع واشنطن| شاهد

بالصور

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك
6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك
6 عصائر صحية ومنعشة لمناعة طفلك

للحماية من أعراض الشيخوخة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكرنب البنفسجى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرنب البنفسجى؟

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد