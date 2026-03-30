المصريين الأحرار: تصريحات الرئيس السيسي بمؤتمر إيجبس 2026 تدرس

أكد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026” لم تكن موجهة للداخل فقط، بل جاءت خطابًا محسوبًا يخاطب المنطقة والعالم، ويعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة المرحلة وتعقيداتها المتصاعدة.

ويرى حزب المصريين الأحرار ، أن ما طرحه الرئيس يكشف عن قيادة تدرس المشهد بكافة أبعاده، وتتعامل معه بمنهج استباقي قائم على قراءة دقيقة للتاريخ والمعطيات، وهو ما يترجم إلى إدارة رشيدة تمتلك سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف التطورات، بهدف تقليل حجم التداعيات، ليس فقط على المواطن المصري، بل على استقرار الإقليم ككل.

ويشدد الحزب على أن تحذيرات الرئيس من استمرار الأزمات، وما قد يترتب عليها من تفاقم في تداعيات الطاقة وسلاسل الإمداد، تعكس فهمًا عميقًا لطبيعة هذا القطاع، حيث إن أي توقف أو تراجع في الإنتاج لا يمكن تعويضه سريعًا، بل يحتاج إلى سنوات طويلة لاستعادة توازنه، وهو ما يجعل من التحرك المبكر ضرورة لا خيارًا.

كما يثمّن الحزب الرسائل السياسية التي حملتها كلمة الرئيس، مؤكدًا أنها جاءت بلغة دبلوماسية رفيعة، تدرك مفاتيح التأثير الدولي، وتخاطب القوى الفاعلة من منطلق معرفة دقيقة بتوازنات القرار العالمي؛ ويبرز في هذا السياق الخطاب المباشر الذي وجّهه الرئيس إلى الولايات المتحدة، باعتبارها طرفًا قادرًا على التأثير، في طرح يعكس ثقة في أدوات الدولة المصرية وقدرتها على مخاطبة مراكز صنع القرار عالميًا.

وشدد الحزب علي أن كلمة الرئيس تحمل أبعادًا أعمق من ظاهرها، حيث لم تقتصر على توصيف الأزمة، بل قدّمت قراءة استراتيجية لمسارها المحتمل، وكشفت عن حجم التعقيد الذي قد يزداد إذا استمرت الأوضاع الراهنة، بما يستوجب تحركًا دوليًا جادًا لتفادي تداعيات أكثر خطورة.

ويجدد حزب المصريين الأحرار تأكيده أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدير المرحلة بعقلية دولة تمتلك أدوات الفعل لا رد الفعل، وتتحرك برصانة وحرفية، تستهدف في المقام الأول حماية المواطن، وتقليل كلفة الأزمات قدر الإمكان، وصون استقرار الوطن والمنطقة.