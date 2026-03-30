يودعونه بالدموع.. طبيب مصري يجسد الوفاء في السعودية بعد 35 عامًا من العطاء

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قصة إنسانية مؤثرة تعكس حجم التقدير الذي يحظى به المصريون في الدول العربية، بطلها الطبيب المصري سامح السكري.

35 عامًا في خدمة أهالي قرية الريديفة

قضى الدكتور سامح السكري قضى نحو 35 عامًا في خدمة أهالي قرية الريديفة، لم يكن خلالها مجرد طبيب يعالج المرضى، بل أصبح سندًا إنسانيًا لكل أهل القرية ووجهًا مألوفًا داخل كل بيت.



مسيرة الطبيب الطويلة جعلته شاهدًا على أجيال كاملة، حيث تابع حياة الكثيرين منذ ولادتهم وحتى زواجهم، ما عزز مكانته كأحد أفراد المجتمع وليس مجرد مقدم خدمة طبية.



ولحظة رحيله لم تمر بشكل عادي، إذ نظم أهالي القرية احتفالية كبيرة لتكريمه، شارك فيها الجميع كبارًا وصغارًا، تعبيرًا عن امتنانهم لما قدمه على مدار سنوات طويلة من العطاء.



قدموا الأهالي له العديد من الهدايا والدروع، إلا أن القيمة الحقيقية لهذا التكريم تمثلت في مشاعر الحب والتقدير التي أحاطت به، معتبرة أن هذه القصة تجسد معنى الوفاء الحقيقي.



وتوجهت ميار الخولي مقدمة برنامج تريند D المذاع علي قناة صدي البلد، بالتحية للدكتور سامح السكري، مؤكدة أن ما قدمه يعد نموذجًا مشرفًا يُحتذى به، ويعكس أن العطاء الصادق يترك أثرًا لا يُنسى في قلوب الناس.

