البحرين وفنلندا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي، تلقاه اليوم من السيدة إلينا فالتون، وزيرة الخارجية في فنلندا، مستجدات الأوضاع في المنطقة والاعتداء الإيراني على مملكة البحرين.

وقد أعربت وزيرة الخارجية الفنلندية -وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- عن إدانة بلادها للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول المنطقة، وما أدت إليه من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكدت تضامن فنلندا مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها واستقرارها؛ مؤكدةً أهمية حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز للاقتصاد العالمي، ومنوهةً بعمق علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، ومتمنيةً لمملكة البحرين الأمن والسلام.