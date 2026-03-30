مش هينفعك غير قوتك| تعليق ناري من عمرو أديب على إغلاق أو نقل جامعة الدول

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي السوشال ميديا بشأن إغلاق جامعة الدول العربية أو نقلها من مصر.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن :"في ناس تحدثت عن إغلاق جامعة الدول العربية وأنها في مصر لعدم أهميتها.. طب مين اللي بيخرك الجامعة.. طبعا يحركها الاعضاء.. ومحدش يقدر يتكلم لو عملنا ناتو عربي فيها كل الدول العربية".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"مش هينفعك الا قوتك وسلاحك وانت انت .. ويجب أن يكون الدرس واضح .. نحتاج إلى ناتو عربي واهيب بحكماء ومثقفين الأمة".