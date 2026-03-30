برئاسة شريف باشا.. “صحة وتعليم النواب” تتحرك لدعم الجيش الأبيض بـ6 قرارات عاجلة لتطوير التدريب الطبي

انتهت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، إلى وضع حزمة من التوصيات العاجلة لتطوير منظومة تدريب وتأهيل الأطقم الطبية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الاثنين، برئاسة شريف باشا، وبمشاركة الدكتور أشرف الشيحي رئيس لجنة التعليم، وحضور وزيري الصحة والتعليم العالي، إلى جانب رئيس المجلس الصحي المصري، ونقباء الأطباء والتمريض، وعدد من رؤساء الجامعات.

وأكدت اللجنة، في ختام مناقشاتها، أهمية وضع استراتيجية وطنية موحدة وشاملة لتدريب الكوادر الطبية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أوصت بتوسيع قاعدة المقرات التدريبية من خلال تفعيل المنشآت القائمة واعتماد مواقع جديدة قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتدربين بكفاءة عالية، إلى جانب ضرورة تقديم حوافز مادية ومعنوية للمدربين لدعم استدامة العملية التدريبية.

وشددت التوصيات على أهمية تنظيم ساعات تدريب أطباء الامتياز عبر لائحة معتمدة، مع متابعة دقيقة لآليات التنفيذ، فضلًا عن الاستفادة من النماذج المتقدمة في التدريب الطبي داخل القوات المسلحة.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة تشكيل لجنة متابعة مشتركة ومصغرة من لجنتي الصحة والتعليم، تتولى الإشراف على تنفيذ التوصيات وضمان تطبيقها بشكل عاجل على أرض الواقع.