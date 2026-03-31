قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات
بسبب قانون إعدام الأسرى.. فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية
حماس: إقرار قانون إعدام الأسرى محاولة لتصفية القضية
براءة فريال يوسف من سب وقذف الفنانة نادية الجندي
تفاصيل تحركات الأهلي للتعاقد مع إبراهيم عادل.. خطوة واحدة ينتظرها المارد الأحمر
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
قفزة جديدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
تشكيل منتخب مصر وإسبانيا المتوقع قبل موقعة الليلة
تراجع 50%.. انفراجة مرتقبة في أسعار الخضراوات الفترة المقبلة
لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام مصر استعدادا لكأس العالم 2026
هل يجب تبييت النية في صيام الأيام البيض؟.. أمين الفتوى يجيب
الخارجية الإندونيسية: العمليات الإسرائيلية بلبنان تعرض اليونيفيل لخطر جسيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
عبدالصمد ماهر

 شاركت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في لقاء علمي موسّع نظمته، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر، واستضافته مستشفى الحسين الجامعي وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي، وتعزيز بيئة مهنية آمنة ومتوازنة تضمن حقوق مقدمي الخدمة الطبية والمرضى على حد سواء.

تأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في نشر الوعي بقانون المسؤولية الطبية، وشرح أبعاده التنظيمية والمهنية، بما يُسهم في دعم جودة الخدمات الصحية، وترسيخ الثقة بين الفرق الطبية ومتلقّي الخدمة.

وشهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من القيادات الصحية والأكاديمية، ضم كلًا من:
    •    الأستاذ الدكتور حسين خالد – رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
    •    الأستاذ الدكتور محمود صديق – نائب رئيس جامعة الأزهر.
    •    الأستاذ الدكتور حسام عبد الغفار – مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة.
    •    الأستاذ الدكتور حسين أبو الغيط – عميد كلية الطب بجامعة الأزهر.
    •    الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي – نقيب الأطباء.

إلى جانب نخبة من كبار الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، وشباب الأطباء، وهيئات التمريض، في حضور يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الإلمام بالجوانب القانونية المنظمة للممارسة الطبية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية.

 المحاور الجوهرية

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الجوهرية، أبرزها:
    •    شرح فلسفة قانون المسؤولية الطبية وأهدافه في تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للطبيب
    •    توضيح الفارق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، وفقًا للأسس العلمية والقانونية
    •    استعراض آليات التعامل مع الشكاوى والتحقيقات، بما يضمن الشفافية والعدالة
    •    التأكيد على أهمية التوثيق الطبي الدقيق كأحد أهم أدوات الحماية المهنية

كما شهد اللقاء تفاعلاً واسعًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات العملية المرتبطة بالتطبيق الفعلي للقانون داخل المنشآت الصحية، وتمت مناقشتها بشكل مباشر مع قيادات اللجنة، بما يعكس حرص الدولة على الحوار المفتوح مع مقدمي الخدمة الصحية.

وأكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن هذه اللقاءات التوعوية ستستمر خلال الفترة المقبلة في مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية على مستوى الجمهورية، بهدف بناء وعي مؤسسي مستدام، يواكب التطورات التشريعية، ويعزز من كفاءة الممارسة الطبية وجودتها.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة مهمة نحو نظام صحي أكثر انضباطًا وعدالة، يضع مصلحة المريض في قلب الاهتمام، ويُقدّر في الوقت ذاته الجهد الكبير الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض في خدمة المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟

محمود الورواري

نفيًا للمتداول.. مصدر مقرب يكشف سبب وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

ظاهرة جوية غريبة

حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟

الطقس

حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس

رعد

أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

احمد عبدالله محمود ورشدي اباظة

أحمد عبدالله محمود في طريقه للتحقيق بالنقابة على خلفية تصريحاته عن رشدي أباظة |خاص

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 31-3-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية: نعمل على تذليل التحديات التنظيمية والتشغيلية لزيادة معدلات قطاع التأمين

صورة ارشيفية

تفتيش 1041 مصنعًا خلال 3 أشهر.. تقرير يكشف جهود الرقابة الصناعية لضبط الجودة

سعر الدولار اليوم

ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 31 مارس 2026

بالصور

وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا

وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا

خد بالك قبل ما تنزل.. نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم

نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم
نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم
نصائح مهمة بسبب تقلبات الطقس اليوم

الالتهاب الرئوي..مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية
مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق

تسلا Model Y L
تسلا Model Y L
تسلا Model Y L

فيديو

أم تدعو على أولادها

الحفيدة دخلت المعركة … قصة أم تدعو على أولادها بطريقة صادمة

إيلون ماسك و مارك زوكربيرج

صفقة المليارات.. ماذا دار بين ماسك وزوكربيرج في الكواليس؟

عمرو سعد

4 سنين تصوير تحت الصفر.. عمرو سعد يكشف كواليس الغربان وإفراج

ساحرة الفيوم

ساحرة الفيوم.. تفاصيل ترند الرعب على السوشيال ميديا بعد القبض عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد