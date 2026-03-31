تحصين أكثر من 64 ألف رأس ماشية خلال يومين من حملة تطعيم ضد الجلد العقدي بالبحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة ، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي انطلقت السبت الماضي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائي.

وتُنفذ الحملة من خلال إدارة الطب الوقائي بالمديرية، بمشاركة فرق بيطرية مدربة، مع الانتشار بكافة مراكز وقرى المحافظة، لضمان الوصول إلى المربين وتقديم خدمات التحصين للحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.

وقد أسفرت نتائج اليوم الثاني من الحملة، عن تحصين عدد 34،613 رأس ماشية بلقاح الجلد العقدي وجدري الأغنام، ليبلغ إجمالي ما تم تحصينه خلال أول يومين من الحملة 64،103 رأس ماشية، في مؤشر قوي على نجاح الحملة وتفاعل المربين معها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظة البحيرة، على استمرار أعمال الحملة على مدار شهر، مع تكثيف جهود التوعية بأهمية التحصين الدوري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.