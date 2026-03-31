طوارئ في شركة مياه البحيرة لمواجهة الأمطار المتوقغة اليوم

أجرى المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، جولة ميدانية موسعة لتفقد شبكات وروافع الصرف الصحي، وفي مقدمتها "رافع أبو الريش"، للوقوف على مدى جاهزية المنظومة لاستقبال نوة الأمطار المتوقعة وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، في إطار استعدادات محافظة البحيرة لمواجهة تقلبات الطقس.

وأكد "التراس" أن الشركة رفعت حالة الاستعداد القصوى بكافة الفروع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية للمعدات وتمركز فرق الطوارئ في "المناطق الساخنة" لضمان التدخل الفوري.

واستعرض الإمكانيات الفنية لرافع "أبو الريش" الذي يضم محطتين، الأولى بطاقة تصميمية 21 ألف م3/يوم، والثانية "الجديدة" بطاقة 12 ألف م3/يوم، مما يجعله ركيزة أساسية في استيعاب التصرفات بمنطقة أبو الريش وتأمينها من الغرق.

ووجه رئيس الشركة الشكر للعاملين بالميدان، واصفًا إياهم بـ "خط الدفاع الأول"، مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان استقرار الخدمات وحماية المواطنين.

ولفت إلى أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة تداعيات الأمطار والرياح المثيرة للأتربة، مع التحرك اللحظي تجاه أي بلاغات لضمان سيولة الحركة المرورية وسلامة المنشآت.