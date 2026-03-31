الأوقاف: تأثيرات سلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال ومواجهتها مسئولية مشتركة

قال أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن برنامج “لقاء الجمعة للأطفال” يأتي في إطار مبادرة “صحح مفاهيمك”، التي تستهدف تصحيح السلوكيات الخاطئة ومعالجة القضايا المؤثرة في وعي وسلوك النشء، وعلى رأسها تأثير الألعاب الإلكترونية.

وأوضح أن اختيار موضوعات البرنامج يتم وفق دراسة دقيقة وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والمجالس القومية، بما يضمن تقديم محتوى هادف يُحدث تأثيرًا إيجابيًا حقيقيًا لدى الأطفال والمراهقين.

مساران للتوعية.. تخطيط واستجابة للمستجدات

جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية، حيث أشار إلى أن المبادرة تعتمد على مسارين رئيسيين؛

الأول يقوم على خطة سنوية مدروسة تهدف إلى ترسيخ مجموعة من القيم والسلوكيات الإيجابية،

بينما يركز المسار الثاني على التفاعل مع القضايا المستجدة في المجتمع، مثل ظاهرة التنمر وتأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال.

الأسرة والقدوة أساس بناء السلوك

وأكد رسلان أن بناء جيل سوي ومتوازن لا يعتمد فقط على البرامج التوعوية، بل يتطلب دورًا أساسيًا من الأسرة، من خلال توفير القدوة الحسنة للأبناء، والمتابعة المستمرة لسلوكهم داخل وخارج المنزل.

وأشار إلى أن التماسك الأسري يمثل حجر الأساس في تشكيل شخصية الطفل، إلى جانب التوجيه الصحيح في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

التوازن بين التطور والحفاظ على الهوية

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين الانفتاح على التطورات التكنولوجية، مثل الألعاب الإلكترونية، وبين الحفاظ على القيم والهوية الوطنية والدينية.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتقديم نماذج عملية للقدوة، من خلال التدخل الإيجابي في بعض القضايا المجتمعية، بما يعزز السلوك القويم ويحد من الظواهر السلبية.

رسالة الأوقاف للمجتمع

واختتم بالتأكيد على أن مواجهة التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية مسئولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات، داعيًا إلى تكثيف الجهود التوعوية لحماية الأطفال وبناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع تحديات العصر بشكل متوازن ومسئول.