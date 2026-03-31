النيابة تحقق في مشاجرة بالصف أسفرت عن طعن سائق

تباشر النيابة العامة بمركز الصف التحقيق في واقعة مشاجرة أسفرت عن إصابة سائق يُدعى "خالد" بطعن نافذ على يد عامل، على خلفية خلاف مالي بسيط حول ثمن محول كهربائي.

وأكدت التحقيقات الأولية أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين بسبب تأخر السائق في سداد قيمة المحول الكهربائي الذي اشتراه من المتهم، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي، ما دفع المتهم إلى استخدام سلاح أبيض والاعتداء على المجني عليه، ما أدى إلى إصابته في الصدر والبطن وسقوطه غارقًا في دمائه.

تم نقل "خالد" إلى المستشفى في حالة حرجة، ما حال دون استجوابه حتى الآن، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم.

وكلّفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال التحريات حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهودها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.