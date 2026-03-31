وكيل توروب: مهمتي ترشيح الأسماء وليس اتخاذ القرار النهائي

كشف فراس علي، وكيل أعمال المدرب الدنماركي ييس توروب، عن كواليس تعاونه مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن دوره يقتصر على ترشيح الأسماء، بينما القرار النهائي يعود لإدارة النادي.

وأوضح، فراس في تصريحات نقلها الإعلامي أحمد شوبير، أنه لا يستطيع الحكم على مستوى اللاعب كامويش، مشيرًا إلى أنه سبق وتعاون مع الأهلي في أكثر من صفقة، ورشّح ثلاثة مهاجمين، قبل أن يختار النادي في النهاية التعاقد مع كامويش، رغم وجود مهاجم جزائري ضمن الخيارات المطروحة.

وأضاف أن مهمته تقتصر على تنفيذ التكليفات المطلوبة منه، حيث قام بترشيح ييس توروب إلى جانب أسماء أخرى، مؤكدًا أن الأهلي هو صاحب القرار الأخير في اختيار الأنسب لاحتياجاته.

وتحدث فراس علي عن شخصية توروب، واصفًا إياه بالمدرب المحترم على المستويين المهني والإنساني، مشددًا على أن نجاحه يتطلب توفير الأدوات المناسبة للعمل.

وأشار إلى أنه لا يفضل الدخول في صراعات إعلامية أو الرد على الانتقادات، ويفضل أن يتولى النادي مهمة دعمه والدفاع عنه.