قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مقترح برلماني بشأن تبني نموذج «التوأمة المؤسسية» لتطوير خدمات الطوارئ بالمستشفيات

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكدت النائبة الدكتورة مروة حسان عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية تبني نموذج «التوأمة المؤسسية» بين مستشفيات الطوارئ الجامعية وأقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة، كآلية عملية ومبتكرة لتطوير خدمات الطوارئ، وتعظيم الاستفادة من الموارد الصحية القائمة، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنتى الشئون الصحية، برئاسة الدكتور شريف باشا، ولجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، لمناقشة استراتيجية الدولة لوضع الضوابط والمعايير المنظمة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية، ومنظومة التعليم الطبي المستمر.

وحضر اجتماع اللجنة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من القيادات المعنية، من بينهم قيادات الأكاديمية العسكرية والخدمات الطبية.

وأوضحت حسان، أن هذا المقترح يأتي في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة إنشاء وتجهيز المستشفيات الجديدة، بما يستدعي البحث عن حلول تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة.

كما استعرضتُ النائبة، خلال الاجتماع، تجربة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، التي تواجه ضغطًا متزايدًا يفوق طاقتها الاستيعابية نتيجة توافد المرضى من مختلف مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، في مقابل وجود شبكة واسعة من مستشفيات وزارة الصحة القريبة من المواطنين، والتي تحتاج إلى دعم فني وتدريبي مستمر لرفع كفاءتها.

واضافت: يقوم مقترح «التوأمة المؤسسية» على إطلاق برنامج شراكة بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، يهدف إلى تبادل الخبرات والدعم الفني والتطوير المؤسسى، وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة للأطباء وهيئات التمريض، وتوحيد البروتوكولات العلاجية ومعايير الجودة وسلامة المرضى، وتحسين إدارة تدفق المرضى من خلال نظام إحالة فعال، إلي جانب توفير بيئات تدريب إكلينيكي متنوعة لطلاب الامتياز والأطباء المقيمين.

وتابعت: كما يتضمن المقترح خطة تنفيذ مرحلية تبدأ بتطبيق تجريبي في عدد محدود من المستشفيات، يعقبه التوسع التدريجي والتعميم على مستوى المحافظات، وصولًا إلى اعتماد هذه المستشفيات كمراكز تدريب معتمدة، وتطوير تخصص طب الطوارئ بشكل متكامل.

وقالت إن هذا النموذج من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة مكاسب استراتيجية، من أهمها: تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وتقليل التكدس وزمن الانتظار، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الحالية للدولة، بالإضافة إلى خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية.

ودعت إلي تطبيق هذا النموذج بشكل تجريبي بمحافظة الدقهلية عاصمة الطب في مصر، ليكون ذلك تمهيدًا لتعميمه على مستوى الجمهورية، مع ضرورة متابعة مؤشرات الأداء لضمان تحقيق النتائج المستهدفة واستدامتها.

واختتمت بالتأكيد على أن هذا المقترح يأتي انطلاقًا من الحرص على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات الصحية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متطورة تليق بالمواطن المصري بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة.

مروة حسان لجنة التعليم مجلس النواب

