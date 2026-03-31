قبل مواجهة جامايكا.. مدرب الكونغو يهرب من المؤتمر الصحفي بسبب إنذار حريق

اضطر الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، إلى مغادرة المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ عند انطلاق إنذار حريق في مقر اللقاء، قبل مواجهة فريقه المصيرية ضد جامايكا في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وأكدت المصادر أن الإنذار كان نتيجة أعمال صيانة جارية في استاد المباراة، ولم يتسبب في أي أضرار، ليتمكن الفريق لاحقًا من الاستعداد للقاء.

ويستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، سعيا لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1974.

كان الفريق قد وصل إلى هذه المرحلة بعد تصدره الملحق الأفريقي، متجاوزًا منتخبي الكاميرون ونيجيريا، بينما تأهل منتخب جامايكا بعد الفوز على كاليدونيا بهدف في نصف النهائي، مواصلاً حلمه بالظهور في المونديال.