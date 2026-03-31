اقتصاد

معدل تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 2.5% مدفوعا بأسعار الطاقة

أ ش أ

قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% خلال شهر مارس، متجاوزا مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مدفوعا بارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، ما يعزز الضغوط على صانعي السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الصادرة اليوم "الثلاثاء"، أن معدل التضخم السنوي في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة ارتفع إلى 2.5% في مارس، مقارنة بـ1.9% في فبراير الماضي، بدعم من قفزة في تكاليف الطاقة بنسبة 4.9%، فيما جاءت القراءة أقل قليلا من توقعات المحللين التي رجحت تسجيل 2.6%.

وفي المقابل، سجل معدل التضخم الأساسي- الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة- تراجعا طفيفا إلى 2.3% مقابل 2.4% في الشهر السابق، كما انخفض تضخم قطاع الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.4% في فبراير، بما يشير إلى هدوء نسبي في الضغوط التضخمية المحلية.

وأكدت رئيسة البنك كريستين لاجارد أن المركزي الأوروبي قد يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية لمنع ترسخ التضخم، وضمان عدم انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى أو تحوله إلى زيادات في الأجور، بما قد يؤدي إلى موجة تضخمية ممتدة.

وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمالية تنفيذ ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع ترجيحات ببدء أولى هذه الزيادات خلال شهري أبريل أو يونيو المقبلين.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي اجتماعها المقبل في 30 أبريل، لبحث مسار أسعار الفائدة في ضوء تطورات أسعار الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

جثة

مصرع سيدة سقط عليها جدار بلكونة بمدينة طوخ في القليوبية

جنازة الام

بعد أيام من وفاة والدته أثناء ولادته .. وفاة رضيع في المنوفية

ارشيفية

الأعلى للقضاء يعلن ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30% والعمل عن بعد

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد