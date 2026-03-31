استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالإسماعيلية

تستمر فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي انطلقت السبت ٢٨ مارس ٢٠٢٦، حيث تجوب الحملة جميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

من جانبه، أوضح الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الجولة شملت عمل حملات توعوية بقرية جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق، للتوعية بأهمية التحصين والاطمئنان على انتظام العمل وتوافر اللقاحات، وضمان تقديم الخدمة البيطرية بكفاءة.

كما تم تنفيذ مرور ميداني على لجان التحصين بمختلف قرى المركز، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتأكد من وصول التحصينات إلى جميع المربين.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالمربين ضرورة:

• التعاون مع فرق التحصين.

• تقديم الحيوانات في المواعيد المحددة.

• الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات البيطرية؛ وذلك حفاظًا على صحة الماشية والحد من انتشار الأمراض.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية المستمرة لدعم المربين، والحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة.