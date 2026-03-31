1268 شهيدًا بلبنان| إدانة واسعة بعد قتلى اليونيفل والاحتلال يصادق على خطة عسكرية ضد إيران

قالت وزارة الصحة اللبنانية، بارتقاء 1268 شهيدا و3750 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس.

ويستمر العدوان الإسرائيلي، وسط خطط لتوسيع الهجمات والحرب على لبنان بحجة اجتثاث حزب الله اللبناني.

في هذه الأثناء أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش إنه يدين مقتل جنديين إندونيسيين من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وذكر المتحدث باسم جوتيريش: الأمم المتحدة تحث الأطراف على خفض التصعيد فورا والالتزام الكامل بالقرار 1701.

ودعت المنظمة الأممية لوضع حد للهجمات على جنود حفظ السلام في لبنان ومحاسبة المسؤولين.

خطط عسكرية في ​إيران​ لمدة شهر كامل



يأتي ذلك فيما أفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي، بأن "​رئيس الأركان​ وقائد ​القيادة المركزية​ صدقا على خطط عسكرية في ​إيران​ لمدة شهر كامل".

وأفادت وكالة تسنيم، بأن "الدفاع الجوي الإيراني أسقط مسيرة من طراز لوكاس في قشم جنوبي البلاد".

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ​إيران​ التي ترد قواتها و​​الحرس الثوري​​ بهجمات عسكرية تستهدف إسرائيل وقواعد وأهداف أمريكية في المنطقة.