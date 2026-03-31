إيطاليا تمنع طائرات عسكرية أمريكية من استخدام قاعدة سيجونيلا الجوية

كشفت صحيفة إيطالية أن إيطاليا رفضت منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قاعدة سيجونيلا الجوية بمقاطعة صقلية لعدد من الطائرات المتجهة إلى الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية اليومية إن وزير الدفاع جيدو كروسيتو أصدر تعليمات قبل أيام بمنع طائرات عسكرية أمريكية من استخدام قاعدة سيجونيلا .

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية صرحت منذ بداية الحرب مع إيران بأنه يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في استخدام قواعدها في إيطاليا للعمليات العادية والرحلات اللوجستية وفقا لمعاهدة ثنائية ، مضيفا أن أي استخدام لها يتجاوز هذا النطاق يجب أن يصرح به البرلمان.

في سياق متصل، أوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي اليوم أنه لا توجد أي مشكلات أو خلافات جوهرية مع الشركاء الدوليين، وأن العلاقات مع الولايات المتحدة على وجه الخصوص تتسم بأنها متينة وقائمة على التعاون الكامل.

وأكد أن إيطاليا تتصرف بشأن استخدام القواعد العسكرية بما يتوافق تماما مع الاتفاقيات الدولية الحالية والتوجيهات الحكومية التي تم التعبير عنها في البرلمان.

ولفت إلى أن كل طلب يدرس بعناية فائقة على أساس كل حالة على حدة، كما جرت العادة في السابق.