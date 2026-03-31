حسن الرداد يوجه رسالة إلى إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها

وجه الفنان حسن الرداد رسالة إلى إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الرداد صورة لإيمي سمير غانم عبر حسابه الشخصي فيس بوك وعلق قائلا :

كل سنة و انتى طيبة يا أخف دم و أطيب قلب فى الدنيا و عقبال مليون سنة و دايما مبسوطة و سعيدة و ناجحة يا روح قلبي.



أعلن المخرج الكبير خالد جلال، عن عمل مسرحي جديد يجمع فيه النجمتان دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم.

و شارك خالد جلال عددا من الصور التي تجمعه بالنجمتين دنيا سمير غانم وشقيقتها والمنتج أحمد السبكي ونجله عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلاً:"قريبا بإذن الله مسرح جميل.