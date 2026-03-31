قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مصر تتحرك لتأسيس شركة استحواذ للاستثمار في الشركات الناشئة

ولاء عبد الكريم

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي صندوق مصر السيادي، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تستهدف الاستثمار بنشاط رأس المال المخاطر (VC) عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.


ويهدف المشروع إلى توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة ومساندتها في مراحل التوسع المختلفة، مستفيدًا من التطوير التنظيمي والتشريعي الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة رئاسة الوزير لها قبل تكليفه بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، والذي صُمم لتسريع تأسيس هذا النوع من شركات الـ SPAC، بما يتيح للمبتكرين ورواد الأعمال الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق المال.


حضر الاجتماع كل من نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومحمد عياد مستشار الوزير، ومحمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحاتم نور نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة بالصندوق السيادي، وعابد مهران معاون الوزير، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزير.
 

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الصندوق السيادي التصور المبدئي وهيكل الشركة المزمع تأسيسها، حيث وجه الوزير بضرورة الانتهاء السريع من كافة التفاصيل الفنية للمشروع، وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد القومي وتعزز تنافسية الشركات المصرية.


وحدد الدكتور محمد فريد عددًا من القطاعات ذات الأولوية التي ينبغي أن تستهدفها الشركة الجديدة، وفي مقدمتها خدمات التصدير وتصدير السلع، وتكنولوجيا التجارة (Trade Tech)، والوساطة التأمينية، إلى جانب التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في دعم الشركات العاملة في هذه المجالات وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.


كما وجه الوزير بفتح قنوات تعاون وتكامل مع الجهات الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (تيك) التابع لوزارة التعليم العالي، بما يضمن تضافر الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة المصرية.


وأكد الوزير أن تأسيس شركة للاستثمار في رأس المال المخاطر يمثل خطوة استراتيجية لدعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو، بما يتماشى مع أولويات الدولة التنموية، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو خلق بيئة استثمارية محفزة توفر التمويل والخبرة الفنية لهذه الشركات لتصبح محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات والخدمات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار الدكتور فريد إلى أهمية التشبيك مع الجهات التي تمتلك القدرات التمويلية والخبرات اللازمة للمشاركة في مخرجات الشركة الجديدة، وفي مقدمتها شركات التأمين والبنوك، من خلال إعداد خطة ترويجية احترافية للصندوق تستهدف جذب المؤسسات المالية والاستثمارية للمشاركة فيه.


وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الابتكار وتمكين الشركات الناشئة ودعم التحول الرقمي والحوكمة والتمويل المستدام، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتهيئة بيئة داعمة للأفكار الواعدة لتحويلها إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع.

الاستثمار الشركات المصرية الشركات الناشئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

أحمد حلمي

مهرجان عفت السينمائي يكرم أحمد حلمي وعبد المحسن النمر

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

هالة صدقي

هالة صدقي : المنافسة بين الأعمال الفنية لصالح المشاهد

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

المزيد