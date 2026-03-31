محافظات

جامعة سوهاج تواصل الريادة وتتصدر أنشطتها في خدمة المجتمع على مستوى الجامعات المصرية

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن تصدر الجامعة لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يُعد انعكاسًا حقيقيًا لرؤية الجامعة في التحول إلى مؤسسة تعليمية ذات تأثير مباشر في حياة المواطنين.

جامعة سوهاج

وأشار إلى أن الجامعة لم تعد تكتفي بدورها الأكاديمي، بل أصبحت شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مبادرات وأنشطة تستهدف الإنسان والبيئة على حد سواء.

وأوضح النعماني أن الجامعة تبنت نهجًا متكاملًا يقوم على الوصول بالخدمات إلى القرى والمناطق الاولى بالرعاية، حيث تم تنفيذ مئات القوافل الطبية البشرية التي قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان في مختلف التخصصات.

وذلك إلى جانب تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الصحية.

وأشار "النعماني" إلى أن الأنشطة لم تقتصر على القوافل فقط، بل شملت تنظيم مؤتمرات علمية وندوات توعوية في مجالات البيئة والصحة والتنمية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي، وبناء الإنسان القادر على مواجهة التحديات المعاصرة، مؤكدًا أن نشر الوعي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا التميز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تخطيط دقيق وعمل جماعي منظم داخل القطاع.

وأكد أن القوافل البيطرية تمثل أحد المحاور المهمة، حيث يتم تقديم خدمات علاجية وتوعوية لدعم الثروة الحيوانية، وحماية مصادر دخل المزارعين، خاصة في القرى الريفية.

وأضاف عمران أن الجامعة حرصت أيضًا على تنفيذ قوافل زراعية وتنموية شاملة، تهدف إلى نقل الخبرات العلمية الحديثة إلى المزارعين، وتدريب الشباب على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذ حملات تشجير واسعة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

وذلك إلى جانب مبادرات توعوية تستهدف نشر ثقافة الحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الموارد، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
