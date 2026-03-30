تحفة من قلب التاريخ.. متحف سوهاج القومي يزيح الستار عن إبريق نحاسي نادر من العصر الإسلامي

يواصل متحف سوهاج القومي، تسليط الضوء على كنوزه الأثرية الفريدة التي تجسد عظمة وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور، حيث كشف المتحف عن واحدة من أبرز مقتنياته، وهي إبريق نادر مصنوع من النحاس يرجع إلى العصر الإسلامي، ويُعد نموذجًا مميزًا للفنون التطبيقية التي ازدهرت في تلك الحقبة.

ويتميز الإبريق بتصميم فني دقيق، حيث يأتي ببدن كمثري الشكل، يتسع عند القاعدة ويضيق تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الرقبة، وهو ما يعكس براعة الصناع في تحقيق التوازن بين الشكل الجمالي والوظيفة العملية.

كما يعلوه غطاء مفصلي متصل بمقبض جانبي، في دلالة واضحة على تطور تقنيات الصناعة وابتكار أدوات عملية تسهّل الاستخدام اليومي.

ولا يقتصر تميز القطعة على تصميمها فحسب، بل يمتد إلى وجود صنبور بارز من بدن الإبريق، صُمم خصيصًا لعملية الصب، ما يمنحه طابعًا وظيفيًا متقدمًا يعكس احتياجات الإنسان في تلك الفترة، ويؤكد مدى تطور الحرف والصناعات المعدنية في العصر الإسلامي.

ويجسد هذا الإناء النحاسي جانبًا مهمًا من الفنون الإسلامية، التي تميزت بالمزج بين الجمال والإتقان من جهة، والوظيفة العملية من جهة أخرى، حيث لم تكن الأدوات مجرد وسائل للاستخدام، بل تحفًا فنية تعبّر عن روح الإبداع والدقة في التفاصيل.

ويأتي عرض هذه القطعة ضمن استراتيجية متحف سوهاج القومي الرامية إلى إبراز مقتنياته المتنوعة، والتي تمتد عبر عصور تاريخية متعددة، بهدف تعريف الزائرين بمراحل تطور الفنون والصناعات في مصر، وتسليط الضوء على الدور الحضاري الرائد الذي لعبته في ازدهار الفنون الإسلامية.