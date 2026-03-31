الشاذلي: مجلس الزمالك لم يتواصل مع وزير الرياضة بشأن أرض 6 أكتوبر

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن مستجدات سحب ارض نادي الزمالك في مدينة ٦ اكتوبر

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لا يوجد اي جديد في أزمة سحب ارض نادي الزمالك في اكتوبر حتى الآن

واضاف: ولا يوجد اي تواصل من جانب مسؤولي الزمالك مع ارض اكتوبر مع وزير الرياضة خلال الأيام الماضية

وتابع: الوزير اكد لهاني ابو ريدة هي بمثابة مباراة في كأس العالم ونحن الآن دخلنا منافسات كاس العالم ونبدأ مشوار الدعم لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم والدعم غير محدود من الدولة المصرية للاعبي المنتخب