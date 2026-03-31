هالة صدقي تشارك جمهورها فيديو في الأقصر: من أجمل بلاد العالم

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها فيديو وهي تستمتع بالأجواء في محافظة الأقصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وعلقت هالة صدقي على الفيديو قائلة: "من أجمل بلاد العالم، الأقصر كل حاجة فيها أثرية ولايقة على المكان حتى أغلب الأوتيلات، وأجمل جو وفي كهرباء، تعالوا الأقصر وأحلى شهور السنة".

وكانت الفنانة هالة صدقي كشفت عن استعداداتها لأداء شخصية المرأة الصعيدية ضمن أحداث مسلسل “بيبو”، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت النجمة هالة صدقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “كان هناك استعدادات لدراسة طبيعة الشخصية، خصوصا أن المرأة الصعيدية لها طابع خاص مختلف عن سيدات مصر، وكذلك الملابس، وبالتأكيد اللهجة”.

وأضافت: “لقد أحببت الشخصية للغاية، خاصة أن جذوري من الصعيد، فلم أشعر بالغربة، أما فيما يخص اللغة فقد كان هناك اثنين من مصححي اللغة معنا طيلة فترة التصوير”.