القبض على القائمين على 6 شركات سياحة نصبوا على مواطنين.. صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (6 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة دمياط ) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إمتلاك وإدارة والعمل بتلك الشركات (6 أشخاص) وبحوزتهم (جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها - عدد 6 هواتف محمولة – صور تأشيرات سفر وعقود عمل بالخارج – 2 جهاز لاب توب "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – إعلانات خاصة بالشركات - مبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامى)..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.








