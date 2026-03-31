الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يعزز شراكة الإعلام وحقوق الإنسان بخطة شاملة لنشر الوعي

لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب
فريدة محمد

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً مهمًا مع المهندس خالد عبد العزيز، لبحث آليات التكامل بين الإعلام ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر.

جاء اللقاء في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجنة، وحرصها على ترسيخ الوعي المجتمعي بالقيم الحقوقية، حيث تم التأكيد على أهمية الإعلام الوطني كشريك رئيسي في دعم مبادئ الكرامة الإنسانية وتعزيز احترام الحقوق، بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تطوير المحتوى الإعلامي ليعكس القيم الدستورية، مع التركيز على تبسيط المفاهيم الحقوقية وتقديمها بشكل جاذب يسهم في رفع وعي المواطنين. كما تم التشديد على ضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، والتصدي لخطابات الكراهية والعنف، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية في تناول القضايا الحقوقية.

وأكد الجانبان أن حرية التعبير والإبداع تمثلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع واعٍ ومتعدد، مع أهمية ممارستهما في إطار يحفظ القيم المجتمعية والثوابت الوطنية.

وفي سياق دعم الكفاءات، تم طرح مقترحات لإطلاق برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات ورفع كفاءة التغطية الإعلامية.

كما تناول اللقاء تطوير آليات تناول القضايا الحساسة، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، مع التأكيد على تجنب التمييز أو الوصم، وإبراز النماذج الإيجابية في هذا المجال.

وفي ظل التحول الرقمي، شدد الحضور على أهمية مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز الوعي الرقمي، إلى جانب تطوير منصات إعلامية تفاعلية تدعم الشفافية وحرية تداول المعلومات.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق المؤسسي وإطلاق مبادرات توعوية مشتركة، تدعم الإعلام التنموي في إطار رؤية مصر 2030، مع العمل على وضع آليات لرصد وتقييم الأداء الإعلامي ومدى التزامه بالمعايير الحقوقية.

وفي ختام اللقاء، أكدت اللجنة أن الإعلام يمثل دعامة أساسية في حماية حقوق الإنسان، وأن حرية الإعلام المسؤولة تُعد أحد ركائز بناء الدولة الحديثة، مشددة على استمرار جهودها لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل دور المؤسسات الوطنية في دعمها.

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر
طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر
طريقة عمل البسلة باللحمة و الجزر

«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
«طعـم ولا في المطاعم».. طريقة عمل ملوخية برؤوس الجمبري
ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟

ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟
ماذا يحدث لوجهك عند استخدام قشر الموز عليه؟
