استجابة لمعاناة المواطنين.. “صحة النواب” تُنهي أزمة الوحدة الصحية بقرية النصر خلال أسبوعين

أعلنت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تشغيل الوحدة الصحية بقرية النصر التابعة لمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، خلال أسبوعين على الأكثر، وذلك عقب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة جيهان شاهين، بحضور وزير الصحة والسكان وعدد من قيادات المنظومة الصحية.

جاء ذلك بعد توقف الوحدة عن العمل منذ عام 2018، رغم الانتهاء من أعمال تطويرها في عام 2022، ما أدى إلى معاناة أكثر من 50 ألف مواطن بالقرية من نقص الخدمات الصحية.

وأكدت النائبة جيهان شاهين أن اللجنة أوصت بسرعة تشغيل الوحدة بشكل فوري، مع التزام وزارة الصحة بتوفير الكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية.

وأشارت إلى أن إعادة تشغيل الوحدة الصحية تمثل خطوة مهمة في تحسين مستوى الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة القرى التي تعتمد بشكل أساسي على وحدات الرعاية الأولية.

وشددت النائبة على استمرار متابعة تنفيذ القرار حتى دخول الوحدة الخدمة فعليًا خلال الفترة المحددة.