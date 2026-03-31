برلمان

مستقبل وطن يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية .. صور

استقبل حزب مستقبل وطن وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة ناثانيال تورنر الوزير المفوض للشؤون السياسية ، وذلك بناءً على طلب الجانب الأمريكي، لعقد لقاء موسع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، جاء اللقاء بحضور النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب و الامين العام و النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والنائبة سحر البزار امين العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن و النائب احمد علاء الدين امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب و السفير عمرو عباس امين مساعد امانة العلاقات الخارجية بالحزب.

دعم الاستقرار ورفض التصعيد

وخلال اللقاء، استعرض قيادات الحزب رؤية مصر، قيادةً وحكومةً، تجاه القضايا الإقليمية، مؤكدين أن السياسة المصرية تقوم على ثوابت راسخة تتمثل في دعم الاستقرار، ورفض التصعيد، والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أساسي لتسوية النزاعات.

وأكد الحزب أن مصر تضطلع بدور محوري في تهدئة الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، من خلال جهودها المستمرة لوقف إطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين للوصول إلى حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار.

وتناول اللقاء كذلك التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، حيث أشار الحزب إلى ضرورة مراعاة الأثر الواقع على الدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتفادي مزيد من الضغوط على الشعوب كما أكد قيادات الحزب على ان مصر بالكامل مؤسسات و حكومة وشعب تتحدث لهجة واحدة و تلتف حول قيادتها السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى و فى ذات السياق تم التأكيد على ان امن الخليج العربى هو جزء لا يتجزأ من الامن القومى المصرى و هو ما اكدته زيارة فخامة الرئيس الأخيرة لدول الخليج الشقيقة.

من جانبه، أعرب وفد السفارة الأمريكية عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر في دعم جهود التهدئة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقيق مصالح شعوب المنطقة.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

