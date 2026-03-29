الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قيادي بمستقبل وطن: الدولة تتحرك في التوقيت الصحيح… وتُفشل أخطر المخططات قبل اكتمالها

المهندس أحمد أمين مسعود
المهندس أحمد أمين مسعود

أكد المهندس أحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن ، أن العملية الأمنية الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تمثل نموذجًا دقيقًا لكيفية إدارة الدولة المصرية لملف الأمن القومي، ليس فقط من خلال المواجهة، ولكن عبر التحكم الكامل في توقيت التعامل مع التهديدات.

وأوضح أن ما كشفته العملية يعكس أن الأجهزة الأمنية لم تكن أمام تحرك مفاجئ، بل كانت تتابع مسارًا ممتدًا من التخطيط والتجهيز، إلى أن وصلت إلى اللحظة المناسبة للتدخل الحاسم، بما يضمن تحييد الخطر بأقل كلفة ممكنة وحماية المواطنين والمنشآت الحيوية.

وأشار “مسعود” إلى أن تفاصيل المخطط الإرهابي، سواء ما يتعلق بتدريب العناصر، أو التنسيق مع قيادات هاربة بالخارج، أو محاولات استهداف منشآت استراتيجية، تؤكد أن الدولة تواجه نمطًا متطورًا من التهديدات، يعتمد على تعدد الأدوات وتكامل الأدوار بين العمل المسلح والتأثير الإعلامي.

وأضاف أمين العمل الجماهيري أن ما تحقق يعكس درجة عالية من الكفاءة والاحترافية لدى الأجهزة الأمنية، وقدرتها على اختراق هذه الشبكات ورصد تحركاتها بدقة، وصولًا إلى تفكيكها قبل تنفيذ مخططاتها، وهو ما يعزز من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد رغم التحديات الإقليمية المعقدة.

وشدد أمين العمل الجماهيري على أن نجاح مثل هذه العمليات لا يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يمتد ليؤكد قوة الدولة في حماية مسارها التنموي، ومنع أي محاولات لتعطيل جهود البناء أو التأثير على ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الضربات الاستباقية توجه رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تمتلك القدرة والإرادة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأن كل محاولة لاستهدافها سيتم التعامل معها بحسم وكفاءة، مشيدًا بيقظة الأجهزة الأمنية وجهودها المستمرة في حماية الوطن.

صورة أرشيفية

بسنت حاتم
اورمان الشرقية
محافظ الشرقية
لقاء وزير الدفاع
