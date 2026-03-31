وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن حريق مصنع ملابس سراي القبة
نتنياهو : إسرائيل تحولت إلى قوة إقليمية وعالمية بفضل تحالفاتها الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الجيل : قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشرعن القتل بدم بارد

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي ، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل حلقة جديدة وسافرة في سلسلة التشريعات العنصرية التي تشرعن القتل بدم بارد، وتكشف الوجه الحقيقي لمنظومة احتلال تخلت عن آخر أقنعة الديمقراطية المزعومة لتتبنى علانية فكر العصابات والانتقام.

​وأضاف "محمود"، في بيان، أن هذا القانون إعلان رسمي لممارسة الإرهاب برعاية الدولة، فإقرار قانون يسمح بإعدام أسرى يناضلون من أجل حريتهم هو انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، التي تحمي حقوق الأسرى والمدنيين تحت الاحتلال، مما يضع إسرائيل في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن هذا التشريع لا يستهدف الجريمة بل يستهدف الهوية، فهو قانون مصمم على مقاس الفلسطيني والعربي فقط، مما يعمق نظام الفصل العنصري؛ حيث يُحاكم القاتل الإسرائيلي بعقوبات مخففة أو يحظى بفرص العفو، بينما يُشرع القتل للمطالبين بالحقوق التاريخية.

​وأوضح أن لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى خيار الإعدام هو اعتراف ضمني بفشله الذريع في كسر إرادة المقاومة عبر السجون والاعتقالات، وظن الاحتلال أن المشنقة ستكون رادعًا، لكنه يجهل أن من يقدم روحه فداءً لأرضه لا تهزه حبال الإعدام، بل ستحول هذه الأحكام الأسرى إلى رموز خالدة تُشعل الثورة من جديد.

​وأكد أن صمت المجتمع الدولي عن تحويل القضاء الإسرائيلي إلى مقصلة للمناضلين هو وصمة عار على جبين الإنسانية، مشددًا على أن هذا القانون يمنح الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لتنفيذ إعدامات ميدانية بغطاء قانوني، مما يجعل من كل منصة قضاء في هذا الكيان مسلخًا بشريًا يفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة.

وشدد على أن هذا القانون لن يجلب للاحتلال الأمن، بل سيجلب له مزيدًا من العزلة الأخلاقية، وسيوثق في سجل التاريخ أن هذا الكيان هو الوحيد في العصر الحديث الذي يكتب قوانينه بمداد من دماء الأسرى المحميين دوليًا.

المهندس إيهاب محمود الإسكندرية الأسرى الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

فرج عامر

غير معروف في إسبانيا .. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مدرب الأهلي السابق

وليد الركراكي

أحمد جلال يفجر مفاجأة: الركراكي يقترب من تدريب منتخب السعودية

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن مواجهة مصر وإسبانيا

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: إبادة "عماليق".. ما وراء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نتنياهو.. ومأزق الهروب إلى الأمام!!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : وجه الرقمنة الإدارية الجديد

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

المزيد